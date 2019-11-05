ЄС радить Україні зберігати баланс між швидкістю та ефективністю реформ

Євросоюз вітає демократичний розвиток в Україні, але в процесі реалізації реформ радить дотримуватися балансу між їх швидкістю та ефективністю.

Про це йдеться у повідомленні, яке поширила речник Єврокомісії Мая Косьянчич за підсумками 5-го засідання Комітету асоціації ЄС - Україна, що відбулося у вівторок в Брюсселі.

Текст цього документа надісланий Укрінформу.

«ЄС вітає поновлений та амбітний імпульс до реформ, який відображує очікування громадян України, зокрема, в таких сферах, як верховенство права, боротьба проти корупції, а також питання економіки, які прямо впливають на повсякденне життя в Україні. ЄС свідомий очікування (України - ред.) досягти швидких результатів, але нагадує, що швидкість та ефективність мають іти завжди поряд, у супроводі інклюзивного правового процесу», - йдеться у повідомленні.

Європейська сторона зазначає, що зустріч у форматі Комітету асоціації дозволила ЄС і Україні підбити підсумок імплементації Угоди про асоціацію та підготуватися до засідання Ради асоціації, яка має відбутися протягом наступних місяців.

Зазначається також, що сьогодні відбулася перша зустріч у форматі Комітету асоціації після президентських та парламентських виборів в Україні, яка надала добру нагоду обмінятися поглядами з представниками нового уряду.

Делегації працювали під керівництвом віцепрем’єра Дмитра Кулеби та заступника генерального директора Європейської служби зовнішніх дій з питань Європи та Центральної Азії Люка Девіня.

«Євросоюз привітав суттєвий прогрес, досягнутий протягом кількох минулих місяців у багатьох сферах. Був зроблений наголос на важливості правових реформ, зокрема, у системі прокуратури та у Службі безпеки. Були також обговорені дії з поліпшення інвестиційного клімату та прискорення прогресу в певних галузях. Угода про асоціацію, включаючи поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, є дорожньою картою реформ та процесу політичної асоціації й економічної інтеграції України з ЄС», - наголошується у документі.

Також відзначається важлива роль, яку в Україні грає розвинуте громадянське суспільство. Європейська сторона підтвердила продовження підтримки зусиль України у сфері реформ, у тому числі шляхом надання технічної та фінансової допомоги.

ЄС нагадав, що Україна отримала безпрецедентний для будь-якої третьої країни пакет європейської допомоги – 15 мільярдів євро з 2014 року, - і наголосив, що ця допомога пов’язана з продовженням реформ за ключовими напрямками, такими як децентралізація та адміністративна реформа.

Євросоюз також скористався цією нагодою, щоб підтвердити підтримку незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

«ЄС продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Росією та залишається відданим політиці її невизнання, включаючи застосування обмежувальних заходів... Євросоюз вітає тверду підтримку з боку України змістовного та мирного вирішення конфлікту на сході України та її зусилля, що здійснені у напрямку повного виконання Мінських домовленостей, і закликає Росію та військові формування, які вона підтримує, діяти таким самим чином», - зазначається у документі Євросоюзу.