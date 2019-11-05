У Брюсселі почалося засідання Комітету асоціації Україна-ЄС

П'яте засідання Комітету асоціації Україна-ЄС розпочалося у Брюсселі за участю віцепрем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє Представництв України при ЄС у Facebook.

«Зустріч Комітету асоціації ЄС-Україна щойно розпочалася у Брюсселі. Офіційні особи ЄС, українські міністри, заступники міністрів та представники різних агенцій обговорюють імплементацію Угоди про асоціацію, реформ та плани на майбутнє», - йдеться у повідомленні.

Засідання Комітету асоціації Україна-ЄС

Як зазначається, українська сторона має намір обговорити з європейськими партнерами кожен з п'яти головних напрямків європейської інтеграції України, серед яких: секторальна інтеграція; співпраця у галузі боротьби з кліматичними змінами та підвищення ефективності енергетики; приведення положень Угоди про асоціацію з ЄС у відповідність до сучасних реалій двосторонньої торгівлі, що зростає; впровадження положень європейської інтеграції у регіонах України; відновлення інфраструктури Донбасу тощо.

Відкрив засідання віцепрем’єр-міністр України Кулєба.

Як повідомляв Укрінформ, українську делегацію на п’ятому засіданні Комітету асоціації Україна-ЄС очолює в. о. генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабінету міністрів Юлія Гаряча, делегацію Європейського Союзу - заступник генерального директора Європейської служби зовнішньої дії з питань Європи та Центральної Азії Люк Девінь.