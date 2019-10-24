Україна та ЄБРР провели спільну "ревізію" інвестиційних проєктів

Європейський банк реконструкції та розвитку за січень-вересень 2019 року інвестував в Україну понад 1 млн євро, що є рекордним за останні роки показником.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за результатами спільного перегляду портфеля ЄБРР в Україні, в якому взяв участь заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Гелетій.

"За дев’ять місяців поточного року ЄБРР вже інвестував в Україну понад 1 млрд євро, що є рекордним показником за останні роки співробітництва. Сторони очікують, що за результатами року Україна посяде перше місце за обсягами річних інвестицій Банку у 2019 році", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра висловив сподівання, що вибірку коштів за проєктами Банку до кінця року вдасться збільшити.

"До кінця року ми плануємо ще збільшити вибірку коштів, зокрема, завдяки проєктам, що реалізуються Укравтодором, Енергоатомом, а також Укренерго", - сказав Гелетій.

У міністерстві пояснили, що спільні перегляди портфеля ЄБРР в Україні відбуваються кожних пів року: сторони обговорюють поточний стан підготовки та реалізації проєктів, а також узгоджують план заходів на наступне півріччя.

"На сьогоднішній день обсяг портфеля ЄБРР в Україні (загальна сума відкритих проєктів) складає 3,86 млрд євро, а операційні активи (фактично вибрані кошти за відкритими проєктами) становлять 2,08 млрд євро", - наголосили у Мінфіні.

У державному секторі нині впроваджуються 6 проектів, які фінансуються ЄБРР, на суму 1,41 млрд євро, а саме: "Реабілітація гідроелектростанцій", "Модернізація магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород", "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську", "Україна: Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій", "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховка" та "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва".

Як повідомлялось, ЄБРР працює в Україні з 1992 року. За цей час Банк вклав в українську економіку близько 14,6 млрд євро, профінансувавши 450 проєктів. 75 відсотків цих інвестицій припадає на приватний сектор.

Щоб пришвидшити реалізацію спільних інвестиційних проєктів, Мінфін створив робочу групу під головуванням міністра фінансів Оксани Маркарової для вирішення проблемних питань співпраці з МФО та затвердив Концепцію співпраці з ними.