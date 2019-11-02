Посла України у Китаї призначать найближчим часом — МЗС

Посол України в Китайській Народній Республіці буде призначений найближчим часом.

Про це йдеться на сторінці Міністерства закордонних справ України у Facebook.

“Посол буде призначений найближчим часом”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією МЗС, кандидатура Посла України в КНР проходить останні етапи погодження.

“Посада важлива - потрібен виважений підхід. Це буде людина досвідчена і професійна, і щоб була з повагою сприйнята нашими китайськими партнерами”, - наголосили у відомстві.

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Окрім того, зазначили у МЗС, наразі завершується процес міжвідомчого узгодження щодо призначення голів українських частин міжурядових Комісій зі співробітництва із усіма країнами світу (включно з Китаєм).

Це відбувається у зв’язку зі зміною урядової команди, акцентували у відомстві.