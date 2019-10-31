У Китаї закрили скляні мости

У провінції Хебей, що на півночі КНР, закрили 32 скляні мости, пішохідні доріжки й оглядові майданчики.

Атракції, розташовані на 24 туристичних локаціях, були недоступні для відвідувачів ще з березня минулого року, повідомляє CGTN.

Таке рішення ухвалили з міркувань безпеки після низки нещасних випадків, серед яких щонайменше два – смертельні.

Так, у 2016 році турист отримав поранення від каміння, що впало, під час прогулянки найвищою та найдовшою скляною доріжкою у парку Чжанцзяцзе, що в провінції Хунань. У 2017 році людина загинула на скляній гірці в мальовничій місцевості Мулань Шентян у провінції Хубей. А цьогоріч внаслідок нещасного випадку, що стався в Гуансі-Чжуанському автономному районі, одна людина загинула, шість отримали травми.

Останніми роками скляні мости набули великої популярності, приваблюючи численних туристів, які шукають гострих відчуттів, як з Китаю, так і з-за кордону. Кількість новозбудованих скляних атракцій в країні також зросла за останні два роки. Наразі в Піднебесній їх налічується близько 2300.

Китайський уряд закликав владу на місцях проводити комплексні перевірки безпеки всіх скляних конструкцій.

Фото: VCG Photo