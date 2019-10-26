Рада у грудні може ухвалити законопроєкт, який урегулює діяльність інтернет-медіа

Верховна Рада може у грудні ухвалити законопроєкт про медіа-сервіси, який, зокрема, має юридично визначити, чи відносяться інтернет-портали до засобів масової інформації.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв під час форуму National Media Talk, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми працюємо над новим законопроєктом. Ми хочемо зробити його настільки верифікованим, наскільки це можливо. Це має бути документ, максимально близький до медіа-кодексу. Ми створили робочу групу - там медіаюристи, представники індустрії та міністерства, депутати. Я сподіваюся, що всередині листопада ми зможемо винести на публічне обговорення перший драфт (законопроєкту), і якщо ми всі прийдемо до консенсусу, то у грудні можна буде провести голосування (у Верховній Раді - ред.) у першому читанні, щоб знову, пройшовши цикл обговорення, отримати вже остаточний законопроєкт", - зазначив Потураєв.

За його словами, цей законопроєкт про те, що на сьогодні "представляє собою український медіаринок".

Водночас у коментарі Укрінформу Потураєв уточнив, що цей документ "має родинний зв'язок" із напрацюваннями комітету зі свободи слова питань інформаційної політики, який у попередньому скликанні парламенту очолювала Вікторія Сюмар (нині депутат із фракції "Європейська солідарність"), а також у ньому будуть "наробки" Миколи Княжицького, в якого є "дуже якісний законопроєкт про прозорість власності та фінансування". За словами Потураєва, положення цього проєкту будуть імплементовані в новий законопроєкт про медіа-сервіси.

Також на уточнюючі запитання кореспондента Укрінформу, яку саме регуляцію онлайн-медіа передбачатиме цей проєкт закону, Потураєв відповів: "Регуляція має бути проста: ми маємо чітко знати, що це медіа, а це - ні. Тобто цей законопроєкт визначить, чи є онлайн-медіа ЗМІ і якими саме. А що стосується контент-контролю, - звичайно, він має бути, бо інакше ми будемо постійно програвати".

Окрім того, цей законопроєкт, за словами депутата, відповідно, передбачатиме й розширення повноважень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

"Якщо ми створюємо єдиного медіарегулятора, який буде опікуватись усіма медіа, то звичайно, що повноваження Нацради розширюються. Наприклад, зараз вони не регулюють інтернет", - уточнив Потураєв.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня 2017 року голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар зареєструвала у парламенті законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" №7397, спрямований на імплементацію норм європейського законодавства у національне законодавство “шляхом забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів і на отримання різнобічної, достовірної та оперативної аудіовізуальної інформації, плюралізму та вільного поширення такої інформації, на захист прав споживачів аудіовізуальних медіа-сервісів”.

На початку лютого 2019 року законопроєкт було включено до порядку денного десятої сесії парламенту.

20 лютого кілька громадських та індустріальних організацій закликали уряд створити при Держкомтелерадіо спеціальну робочу групу для підготовки законопроєкту про аудіовізуальні послуги.

Згодом, у березні, Сюмар в інтерв'ю Укрінформу повідомила про намір перереєструвати законопроєкт про аудіовізуальні послуги та спрогнозувала, що парламент ухвалить його до завершення роботи Верховної Ради восьмого скликання. Проте депутат так і не внесла до парламенту новий законопроєкт.