Зеленський підписав закон про покарання депутатів-прогульників

Крім того, Президент підписав зміни до Регламенту Верховної Ради України щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України”.

"25.10.2019 Повернуто з підписом від Президента", - йдеться в таблиці статусу законопроєкту.

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" та до Регламенту Верховної Ради України щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України” (№1035-2). Ухвалення відповідного рішення підтримали 265 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Закон визначає, що народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням повноважень, за відповідний календарний місяць, якщо він протягом календарного місяця протягом однієї чергової сесії ВР без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях парламенту або в більш як 50% засідань комітету, до складу якого його обрано.

Припинення відшкодування таких витрат народним депутатам здійснюватиметься за розпорядженням Голови Верховної Ради, яке видається на підставі рішення Регламентного комітету, що прийматиметься відповідно до відомостей щодо обліку робочого часу народних депутатів, наданих Апаратом ВР.

Також, згідно із законом, народні депутати перед відкриттям кожного пленарного засідання мають реєструватися у залі засідань за допомогою електронної системи шляхом натискання кнопки “за”.

У разі, якщо народний депутат не зареєструвався в такий спосіб, але протягом пленарного засідання здійснював голосування з питань порядку денного, він таки вважатиметься зареєстрованим за допомогою електронної системи.

Дані участі народних депутатів у не менш як 70% голосувань є підставою для нарахування їм зарплати за час участі у пленарних засіданнях. Облік їхньої участі у голосуваннях здійснюється за допомогою електронної системи, а відповідні дані оприлюднюються за кожний день пленарних засідань на офіційному сайті Верховної Ради та на особистій сторінці народного депутата, розміщеній на сайті парламенту.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті “Голос України” та вводиться в дію з першого дня наступного місяця після опублікування.