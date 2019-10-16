Рада перезапустила судову систему, "покарала" депутатів-прогульників і розійшлася до завтра

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту у середу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання оголошую закритим", - сказав спікер.

Як повідомлялося, під час ранкового засідання 16 жовтня депутати ухвалили закон про перезапуск судової реформи, а також закон про покарання депутатів за прогули. Окрім того, Рада призначила депутатку із фракції "Слуга народу" Ольгу Совгирю своїм постійним представником у Конституційному суді.

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Традиційно у середу парламент працює в пленарному режимі протягом ранкового засідання, решту дня депутати працюють у комітетах, фракціях і групах.