Депутатку зі "Слуги народу" призначили представником Ради у КСУ

Верховна Рада призначила народну депутатку із фракції "Слуга народу" Ольгу Совгирю постійним представником парламенту в Конституційному Суді.

За ухвалення постанови №2266 "Про призначення Совгирі О.В. на посаду постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України" проголосували 244 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Призначити Совгирю Ольгу Володимирівну на посаду постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України", - йдеться в документі.

Ця постанова набуває чинності з дня її прийняття.

При цьому депутати також ухвалили 239 голосами постанову "Про участь постійного представника Верховної Ради України у конституційному провадженні" (№2265). Нею встановлено, що Голова Верховної Ради безпосередньо подає необхідні матеріали від імені парламенту при підготовці та розгляді КС конкретних справ, у яких має право брати участь постійний представник ВР з метою сприяння повноті і всебічності розгляду справ та прийняття судом обґрунтованих рішень.

Водночас, відповідно до цього документу, Рада затвердила Положення про свого постійного представника в КС. Ним передбачено, що постійний представник призначається Радою з-поміж народних депутатів (попередня редакція постанови передбачала, що ним може бути працівник Апарату ВР) на громадських засадах за поданням спікера на термін одного скликання і виконує свої функції до призначення нового постійного представника наступного скликання ВР.

Постійний представник у своїй діяльності підпорядкований, підзвітний і підконтрольний Голові Верховної Ради, а також він може представляти Верховну Раду України у конституційному провадженні разом з іншими представниками, призначеними розпорядженням Голови Верховної Ради України.

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Ольга Совгиря — юристка, доктор юридичних наук, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики та водночас є головою підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права.

За даними центральної виборчої комісії, Совгиря брала участь у позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року від політичної партії "Слуга народу" - була включена до виборчого списку під № 122.