Рада ухвалила закон про покарання депутатів-прогульників

Верховна Рада ухвалила закон про покарання депутатів за пропуски без поважних причин пленарних засідань або засідань комітетів.

Ухвалення закону “Про внесення змін до закону України "Про статус народного депутата" та до Регламенту Верховної Ради щодо припинення відшкодування народному депутату витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради або засідань комітетів Верховної Ради України” (№1035-2) підтримали 265 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон визначає, що народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням повноважень за відповідний календарний місяць, якщо він протягом календарного місяця протягом однієї чергової сесії ВР без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях парламенту або в більш як 50% засідань комітету, до складу якого його обрано.

Припинення відшкодування таких витрат народним депутатам здійснюватиметься за розпорядженням Голови Верховної Ради, яке видається на підставі рішення Регламентного комітету, що прийматиметься відповідно до відомостей щодо обліку робочого часу народних депутатів, наданих Апаратом ВР.

Також, згідно із законом, народні депутати перед відкриттям кожного пленарного засідання повинні реєструватися у залі засідань за допомогою електронної системи шляхом натискання кнопки “за”. Таким чином, Рада відмовилася від письмової реєстрації депутатів.

У разі, якщо народний депутат не зареєструвався в такий спосіб, але протягом пленарного засідання здійснював голосування з питань порядку денного, він таки вважатиметься зареєстрованим за допомогою електронної системи.

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Дані участі народних депутатів у не менш як 70% голосувань є підставою для нарахування їм зарплати за час участі у пленарних засіданнях. Облік їхньої участі у голосуваннях здійснюється за допомогою електронної системи, а відповідні дані оприлюднюються за кожен день пленарних засідань на офіційному сайті Верховної Ради та на особистій сторінці народного депутата, розміщеній на сайті парламенту.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті “Голос України” та вводиться в дію з 1 числа наступного місяця після опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, 11 вересня Рада ухвалила законопроєкт №1035-2 в першому читанні. У початковій редакції ним пропонувалося припиняти виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за умови відсутності народного депутата без поважних причин у більш ніж третині пленарних засідань Верховної Ради або більш ніж половині засідань комітету.