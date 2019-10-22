Помпео висловив задоволення роботою Держдепу на українському напрямі

Майкл Помпео відкинув будь-які звинувачення на адресу Дональда Трампа щодо спроб тиску на Україну та наголосив, що задоволений роботою Держдепу США на українському напрямі.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CNBC.

"Я був присутній під час дзвінка. Я присутній під час багатьох телефонних розмов президента США. Я точно знаю, над чим ми працювали в Україні – ми намагалися зменшити рівень корупції. Ми були сфокусовані на тому, аби забезпечити постачання систем озброєнь, необхідні українському народові для захисту від вторгнення Володимира Путіна на Донбас, на південний схід України", - підкреслив Помпео.

Очільник Держдепу також поінформував, що говорив про це з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.

"Саме на цьому ми й надалі будемо зосереджуватися, і я дуже задоволений роботою, яку ми зробили", - зазначив Помпео.

Він також зауважив, що задоволений тим, чого намагається досягти нова влада в Україні.

"І ми сподіваємося, що разом ми зможемо досягти успіху", - додав державний секретар США.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні в Палаті представників Конгресу США розпочалося розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа. Депутати від Демпартії підозрюють його в спробах тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, який є прямим конкурентом господаря Білого дому на виборах президента.