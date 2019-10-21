Помпео сказав, чи були спроби у Вашингтона тиснути на Київ

Держсекретар США Майк Помпео ніколи не бачив свідоцтв того, що Вашингтон намагався домогтися будь-яких дій від Києва в обмін на надання фінансової та військової допомоги.

Про це пише Сегодня з посиланням на інтерв’ю телеканалу ABC.

Відповідаючи на запитання про те, чи керувалася адміністрація США таким підходом, Помпео відповів: "Я ніколи не бачив подібного в тому, що стосується процесу вироблення рішень, в якому я брав участь, рішень щодо того, чи слід надати допомогу по лінії Міністерства оборони США, а також Держдепартаменту, щоб дати відсіч Росії".

"Завжди йшлося про те, якими будуть стратегічні наслідки, чи дійдуть кошти туди, куди слід, чи будуть вони спрямовані куди потрібно у світлі корупції в Україні, як ми можемо гарантувати це. Чи доцільно для нас надавати оборонні озброєння", – сказав він.

Держсекретареві також було поставлено запитання про те, чи звітував перед ним про свою діяльність в Україні адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані.

"Я не обговорюю процеси прийняття рішень всередині адміністрації", – відповів Помпео. Він також нагадав, що «приватні особи часто беруть участь в проведенні американської зовнішньої політики».

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Помпео підтвердив, що Джуліані передавав до Вашингтона зібрану ним в Україні інформацію.

"Це правда, я отримав деякі матеріали, що містилися в запечатаному конверті, я передав його відповідальним особам у Держдепартаменті на розгляд. Я ніколи їх не переглядав", – повідомив держсекретар.

Як повідомлялося, 24 вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа. Його звинувачують у спробах тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США.