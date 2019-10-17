Рада за перші 50 днів ухвалила 56 законів - Разумков
Про це він сказав після відкриття ранкового засідання парламенту в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Шановні колеги, я хотів би вас привітати. Сьогодні 50-й день роботи Верховної Ради України ІХ скликання. Чому 50-й? Ми з вами досить плідно працюємо і живемо дійсно в "турборежимі", за що я всім вдячний. Зазвичай підбивають підсумки на 100-й день роботи, в нас, я думаю, що можна підвести перший підсумок на 50. Ми за цей проміжок часу розглянули 209 законопроєктів, прийняли в цілому 56 законів", - сказав спікер.
Разумков зауважив, що навряд чи будь-яке скликання Верховної Ради могло б конкурувати з такою швидкістю роботи, яку показала Рада ІХ скликання.
Голова ВР висловив сподівання, що парламентарії й надалі будуть працювати швидко і якісно.