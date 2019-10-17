Разумков відкрив Раду, у залі — 361 депутат

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту в четвер.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У залі зареєстровано 361 народний депутат України. Оголошую відкритим ранкове засідання Верховної Ради України", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, першим питанням у четвер планується розгляд у другому читанні законопроєкту №1010 "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції". Документ, зокрема, пропонує доповнити Закон "Про запобігання корупції" статтею "Винагорода викривачу".

Засідання Верховної Ради/ Фото: Данііл Шамкін

Законопроєкт №2116 "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань" заплановано до розгляду в першому читанні, це питання стоїть сьомим питанням в порядку денному.

Крім того, депутати розглянуть у другому читанні законопроєкт №1081, що передбачає створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, №1061 - щодо управління безпекою автомобільних доріг.

До розгляду в другому читанні також заплановано законопроєкти №1231 "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" та №1230 про внесення змін до Митного кодексу щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

Читайте також: Разумков доручив зібрати комітет для призначення представника ВР у КСУ

Серед іншого, парламентарії розглянуть у другому читанні законопроєкт №1036-1 щодо внесення депутатських запитів, яким передбачається, що на одному пленарному тижні один народний депутат може внести не більше двох депутатських запитів, а також проєкт закону №1044-1 щодо запровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом.

Порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні двох законопроєктів №1152 та №1152-1 щодо посилення відповідальності за закупівлю за рахунок бюджетних коштів завідомо неякісних лікарських засобів, №2161 - "Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України".

Депутати також планують ратифікувати Угоду між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA), а також у зв'язку з цим внести зміни до деяких законів.

Планується також ухвалити проєкт постанови №2152 про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу РФ.