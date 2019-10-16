Зеленський розповів, як збирається повертати активи українських ексчиновників з Латвії

Президент Володимир Зеленський розказав про створення спільної українсько-латвійської комісії з юридичних питань, яка крім іншого займатиметься тим, аби повернути в Україну арештовані в Латвії кошти українських експосадовців, незаконно виведені до латвійських банків.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні спілкувалися з президентом і прем’єр-міністром Латвії. Зараз підписали документи міністри юстиції двох країн. В нас також буде створена спеціальна спільна група, комісія. Як відомо, в Латвії багато арештованих коштів українських високопосадовців, чиновників, що виводили їх сюди. Латвійський суд у повній відповідності до закону арештував їх. Але, звісно, ми зараз хочемо, аби вони повернулися до України. Гадаю, робота названої комісії допоможе в цьому", - сказав Зеленський.

Раніше Президент Українипід час спільної пресконференції з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом зазначав, що "окрема тема сьогоднішньої розмови — це кошти злочинного походження, пов’язані з ексчиновниками України, які були виведені до латвійських банків. Тут ми налаштовані на активну двосторонню співпрацю". Зеленський підкреслив, що це стосується як питання повернення активів, щодо яких уже є відповідне рішення суду, так і пошуку інших активів, які могли бути незаконно виведені з України.

Також у середу в Ризі міністр юстиції України Денис Малюська підписав Меморандум про взаєморозуміння з міністром юстиції Латвії Янісом Бордансом.

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Як повідомлялося, раніше суд у Латвії вирішив конфіскувати понад 30 млн доларів, які пов’язують з колишніми українськими високопосадовцями часів президентства Віктора Януковича.

В середу, 16 жовтня, Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Латвії. Він зустрівся з Президентом Латвії Егілсом Левітсом, зі спікером Саейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце та прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

Також Президент поклав квіти до пам’ятника Т.Г. Шевченку в центрі Риги, де зустрівся та поспілкувався з представниками української громади в Латвії.