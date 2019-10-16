Зеленський подякував Латвії за підтримку України у ПАРЄ

Президент Володимир Зеленський подякував Спікеру Саейму Латвії Інарі Мурнієце за підтримку суверенітету України та солідарність у засудженні рішення про повернення до ПАРЄ російської делегації.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

“У Ризі Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спікером Саейму (парламенту) Латвійської Республіки Інарою Мурнієце. Глава держави подякував за активну позицію парламенту Латвії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, надання допомоги постраждалим на Донбасі”, - ідеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський висловив вдячність за принципову позицію Латвії та солідарність з Україною у засудженні рішення про повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи російської делегації та привітав важливу ініціативу стосовно створення в ПАРЄ постійної групи «Балтік плюс».

Водночас глава держави відзначив необхідність розвитку міжпарламентської співпраці двох країн і висловив сподівання на налагодження активного діалогу та ефективних робочих контактів між Саеймом і Верховною Радою.

«Латвія – маленька країна, але велика по суті, бо у вас велике серце», – зазначив Президент.

Глава держави та Спікер Саейму Латвії також обговорили координацію дій у рамках «Східного партнерства».

Водночас Зеленський розповів про реформи, які імплементує Україна, а латвійські парламентарії пообіцяли підтримувати Україну на цьому шляху. Вони також запросили представників українського уряду та парламенту на конференцію щодо питань України, яка відбудеться в Ризі у грудні.

Президент також оглянув сесійну залу Саейму Латвії та коротко поспілкувався з членами міжпарламентської групи дружби «Латвія – Україна».