Латвія добре розуміє всі виклики, які постали перед Україною - Зеленський

Україна та Латвія досягнули домовленостей щодо продовження скоординованої взаємодії двох держав у міжнародних інституціях.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з Президентом Латвії Егілсом Левітсом, повідомляє пресслужба глави Української держави.

«Сьогодні ми домовилися продовжити скоординовану взаємодію наших держав у міжнародних інституціях – ООН, Раді Європи, ОБСЄ, а також у форматах міжпарламентської взаємодії», - сказав він.

Президент підкреслив, що Латвія є одним з найближчих сусідів України і добре розуміє всі виклики, які сьогодні постали перед нашою країною.

«Я вдячний за вашу солідарність, незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також вагому практичну допомогу у протистоянні російській агресії й у питанні повернення анексованого Криму», - зазначив глава держави.

Він також висловив переконання, що його візит до Латвії відкриє нову сторінку у відносинах двох країн.

«Сьогодні Україна виборює право на європейське майбутнє й платить за це дуже страшну ціну. Ми вдячні, що у цій нелегкій боротьбі Латвія стоїть поруч з українцями», – підкреслив Президент.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у середу перебуває з офіційним візитом у Латвії.

Крім зустрічі з Президентом Латвії Егілсом Левітсом, планується також зустріч глави держави зі спікером Саейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце та прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

У Ризі Президент також зустрінеться з представниками української громади в Латвії.