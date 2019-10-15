Пристайко повідомив про консенсус із міністрами ЄС щодо санкцій проти Росії

Поки Росія не виконає своєї частини Мінських угод, з неї не можуть бути зняті санкції - і з цим згодні в ЄС, підкреслює глава МЗС України.

Про це Вадим Пристайко повідомив у Twitter.

«У нас є консенсус з міністрами закордонних справ Євросоюзу. Санкції не можуть бути скасовані доки Росія не виконає своєї частини Мінських угод», - написав міністр закордонних справ.

We have a consensus with 🇪🇺 ministers of foreign affairs. Sanctions can not be lifted until #Russia fulfils its part of #Minsk agreements. We also asked to increase sanctions because of recent so-called "elections in occupied #Crimea. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 15 жовтня 2019 р.

Глава МЗС додав, що українська сторона попросила посилити санкції через недавні так звані «вибори» в окупованому Криму.

Як повідомляв Укрінформ, Пристайко заявив, що Україна сподівається на результативність майбутніх переговорів у «нормандському форматі», але не може вести перемовини нескінченно.

За словами глави МЗС, якщо Росія справді збирається повернутися у цивілізований світ, вона повинна виконати вимоги, які цей світ ставить перед нею. Інакше не можна сподіватися на те, що санкції будуть зняті.