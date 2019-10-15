Пристайко повідомив про консенсус із міністрами ЄС щодо санкцій проти Росії

Пристайко повідомив про консенсус із міністрами ЄС щодо санкцій проти Росії

Укрінформ
Поки Росія не виконає своєї частини Мінських угод, з неї не можуть бути зняті санкції - і з цим згодні в ЄС, підкреслює глава МЗС України.

Про це Вадим Пристайко повідомив у Twitter.

«У нас є консенсус з міністрами закордонних справ Євросоюзу. Санкції не можуть бути скасовані доки Росія не виконає своєї частини Мінських угод», - написав міністр закордонних справ.

Глава МЗС додав, що українська сторона попросила посилити санкції через недавні так звані «вибори» в окупованому Криму.

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Як повідомляв Укрінформ, Пристайко заявив, що Україна сподівається на результативність майбутніх переговорів у «нормандському форматі», але не може вести перемовини нескінченно.

За словами глави МЗС, якщо Росія справді збирається повернутися у цивілізований світ, вона повинна виконати вимоги, які цей світ ставить перед нею. Інакше не можна сподіватися на те, що санкції будуть зняті.

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