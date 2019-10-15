Загороднюка хочуть покликати до Ради на годину запитань до уряду

Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" пропонує у п'ятницю, 18 жовтня, присвятити годину запитань до уряду темі нацбезпеки й оборони та запросити на засідання міністра оборони Андрія Загороднюка.

Про це сказав перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко під час засідання погоджувальної ради 15 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо години запитань до уряду. Наша фракція пропонує цей напрямок, який на цих вихідних, так би мовити, був заданий, все-таки продовжити і сконцентруватися на темі оборони. Щоб до нас завітав міністр оборони і всі, хто потрібно, профільні спеціалісти, і дали відповідь на запитання депутатів про те, як буде в новому проекті Державного бюджету (закладено фінансування галузі безпеки та оборони, - ред.). Зокрема, ми знаємо, що там дуже багато закладено на оборону, як це буде реалізовуватися, які законодавчі ініціативи очікують від нас, щоб обороноздатність нашої держави зростала", - зазначив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує у п'ятницю, 18 жовтня, ухвалити законопроєкт про Державний бюджет України на 2020 рік у першому читанні.