Самі військові прагнуть зробити армію ефективнішою - Загороднюк

Спілкування з військовослужбовцями дає впевненість і відчуття незворотності змін на краще, переконаний міністр оборони Андрій Загороднюк.

Про це Загороднюк написав у Facebook.

«Спілкування з військовослужбовцями дає впевненість і відчуття незворотності змін на краще. Бачу, що самі військові прагнуть зробити армію ефективнішою і більш боєздатною. Відчуваю їхню рішучість у втіленні спільних цілей», - зазначив урядовець.

У День захисника України міністр вважає правильним бути поруч з тими, хто виконує бойові завдання на передових позиціях.

«Найкращими вітаннями для цих людей є практична, спільна робота на результат, адже слово, не підкріплене справами, - нічого не варте», - підкреслив керівник Міноборони.

Він привітав зі святом воїнів, а також усіх, хто має відношення до захисту України.

«Гарантую, що ми зробимо все можливе задля прискорення змін», - запевнив Загороднюк.