Під час візиту Данилюка та Єрмака до США роботу посольства звели до логістики - Чалий

Під час візиту екссекретаря РНБО Олександра Данилюка та радника Президента Андрія Єрмака до Вашингтона у липні робота посольства України у США була зведена до вирішення логістичних питань.

Про це розповів колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю виданню LB.ua.

"У десятих числах липня, під час візиту колишнього секретаря РНБОУ Олександра Данилюка і помічника президента Андрія Єрмака у Вашингтон, мені як послу було сказано, що тепер підходи інші і робота вестиметься напряму, без посольства, а завдання самого відомства – обслуговувати, себто займатися фактично логістичними питаннями. Про таке новаторство я почув уперше за багато років роботи, як на дипломатичній службі, так і у Вашингтоні. Відповідно з цього моменту ні я, ні посольство не займалось уже питаннями забезпечення міждержавного діалогу по лінії Україна-США на найвищому рівні", - стверджує Чалий.

Він також наголосив, що до розмови президентів США і України Дональда Трампа і Володимира Зеленського, яка відбулася 25 липня, а також до її підготовки не має жодного стосунку.

Відповідаючи на запитання, хто конкретно дав таке розпорядження – Єрмак чи Данилюк, Чалий зазначив: "Це було сказано саме Олександром Данилюком. Тобто він фактично передав такий меседж. До того ж це було сказано не в тому місці і не в той час, коли це потрібно робити. Це було сказано, коли ми зайшли разом із Данилюком до Білого дому, тобто до Ради національної безпеки США. Мене ця ситуація дуже здивувала, адже у нього була можливість сказати це раніше".

За словами експосла, свідків цієї розмови не було. "Але, скажімо так, наші партнери в Раді національної безпеки дуже здивувалися. Вони знали загальну ситуацію. Справа в тому, що в Білому домі, коли йде зустріч у Раді нацбезпеки, особливі умови проходження охорони. Найцікавіше те, що цей процедурний момент зазвичай забезпечує посол. Андрій Єрмак ніколи би не потрапив на цю зустріч, якби я як посол не зробив кроки, які, в принципі, не мав би робити. По-перше, в мене не було офіційної інформації про його приліт. По-друге, я зробив йому пропуск в Білий дім замість себе. По-третє, він же використовував під час поїздки до Вашингтона автомобіль посла", - повідомив Чалий.

Він додав, що ще під час візиту Єрмака у Вашингтон "зрозумів, що є новий стиль зв’язків, де немає місця традиційним дипломатичним каналам". "Менше з тим, я ще раз кажу: попри позицію, яку озвучив Данилюк (а вона була спільною для Офісу Президента): не залучати посольство до питань організації візиту Президента в Сполучені Штати, чи до енергетичного діалогу, який був встановлений із профільним міністром Ріком Пері, образи я не тримаю. Єдине, чого я дійсно не розумію, чому дипломатія сьогодні недооцінюється Офісом Президента. Вона ж відкриває ширші можливості", - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, в липні 2019 року Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого.