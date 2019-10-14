Чалий: Спекуляції на тему можливого втручання України у вибори США — суїцид

Колишній посол України в США Валерій Чалий застерігає від поновлення спекуляцій на тему можливого втручання України в американські вибори, оскільки, на його думку, в роботі з Вашингтоном "це – суїцид".

Про це він розповів в інтерв'ю виданню LB.ua.

"Стосовно так званого втручання України у вибори в США, то це питання було зняте. А зараз знову є намагання реанімувати цю тему в інформаційному просторі США. Посольство намагалося мінімізувати такі оцінки. Коли йшлося про справу ексглави штабу Трампа Пола Манафорта, то я звертався до американських каналів з проханням, щоби ті звернули увагу на те, що усі оборудки Манафорт вчиняв за часів президенства Януковича. Я наполягав на тому, щоб називали ім’я саме Януковича, а не просто говорили "президент України". Бо можна заплутатися, який саме президент - Янукович, Порошенко, Зеленський - був частиною тих корупційних процесів. Я б застеріг "гарячі голови" від поновлення спекуляцій на тему втручання України в американські вибори. В роботі зі Сполученими Штатами це – суїцид", - наголосив Чалий.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня заявив, що Україна зацікавлена і готова розслідувати справу про можливе втручання у вибори США у 2016 році, але потрібні відповідні докази, оскільки наразі є тільки багато різної непідтвердженої інформації.

Раніше ексгенпрокурор Юрій Луценко заявляв, що ГПУ розслідує кримінальне провадження про ймовірні спроби громадян України втрутитися у вибори президента США 2016 року.

Директор НАБУ Артем Ситник ще в серпні 2018 року заявляв, що проти нього порушили кримінальну справу через нібито втручання у вибори президента США, на яких переміг Трамп. При цьому Ситник наполягав, що НАБУ ніяким чином не могло втручатися у вибори президента США.