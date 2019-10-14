Україна вперше купить у США Javelin — Чалий

Україна отримає від США чергову партію протитанкових ракетних комплексів Javelin не як військову допомогу — це вперше буде іноземна військова закупівля.

Про це розповів колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю виданню LB.ua, відповідаючи на запитання щодо нових умов для закупівлі американського озброєння.

"На наступний рік Конгресом затверджений план на найбільший за всі роки бюджет допомоги Україні. Він становить більш як 700 млн доларів. Процедура така: зараз 250 млн доларів іде по лінії Пентагону. Це – пряма допомога Україні, і вона не включає закупівлю. Ви пам’ятаєте, що перша партія ПТРК Javelin надійшла нам як допомога. Вона оформлялася через фінансові механізми, однак це все ж таки була пряма допомога. Вона не потребувала повернення коштів. Нинішня партія - це закупівля. Це іноземні військові продажі. Чому це важливо? Тому що вперше ми вийшли на рівень продажу між урядами. Це не комерційний продаж, комерційно ми вже отримували снайперські системи на 41 млн. Ми зараз вийшли на той рівень довіри, коли для нас знімаються бар’єри для закупівлі озброєння в США. Я вважаю це нашим величезним досягненням. Для цього треба було встановити довіру, реформувати систему, довести, що нові системи не будуть корумповано віддані росіянам або захоплені ними", - зазначив він.

За словами Чалого, ці нові ПТРК, коли вони будуть закуплені, можуть бути розміщені, зокрема, й на сході України. "Я погоджуюся із заявами американської сторони про те, що це не змінить військовий баланс, однак збереже життя наших воїнів. Коли ми отримали перші Javelin, то кількість атак на ключових напрямах зменшилася. Бойовики боялися сідати в танки, тому що знали: ПТРК накриють зверху", - зазначив він.

"Зараз Україна отримує одну з найбільших допомог у світі з боку Сполучених Штатів. Це, звичайно, не такі обсяги, які має Ізраїль чи інші союзники США, Єгипет зокрема. Тим не менш, ми займаємо одне з перших місць на цьому напряму. І це оборонне обладнання, тренінгові програми. Ми доклали величезних зусиль, щоби встановити цю довіру. В Пентагоні знають, що посольство України могло завжди зберігати занадто чутливу інформацію задля досягнення конкретних результатів. Ми зробили величезний крок уперед. Відповідні умови закупівлі вже затвердив Пентагон, Держдепартамент, тепер це розгляне Конгрес. І я сподіваюсь на позитивний результат, що ми отримаємо цю партію, після чого перед нами відкриються можливості зовсім іншого рівня. А нам зараз потрібні деякі інші модерні системи...", - підсумував експосол.

Як повідомлялося, в липні глава держави звільнив посла України в США Валерія Чалого.