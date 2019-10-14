Боррель запевнив у незмінності санкційної політики щодо Росії

Кандидат на посаду високого представника Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки політики Жозеп Боррель запевнив міністра закордонних справ України Вадима Пристайка у незмінності підходів європейських столиць щодо застосування санкцій відносно Росії.

Про це йшлося під час зустрічі політиків у понеділок у Люксембурзі, повідомили Укрінформу у Міністерстві закордонних справ України.

«Жозеп Боррель підтвердив незмінність підходів ЄС щодо застосування санкцій відносно Росії з метою повного виконання мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету і територіальної цілісності України», - зазначили в МЗС.

Український міністр, у свою чергу, наголосив на необхідності подальшого активного залучення ЄС до процесу стабілізації ситуації на сході України та поінформував про підготовку до саміту у нормандському форматі на рівні глав держав та урядів.

Пристайко також подякував іспанському політику за чітку позицію щодо російської агресії проти України та відновлення територіальної цілісності держави, які були висловлені кандидатом на посаду високого представника ЄС 7 жовтня у комітеті Європарламенту із закордонних справ під час парламентських слухань.

Сторони окремо обговорили актуальні питання двосторонніх відносин Україна-ЄС та пріоритети ключових реформ в Україні.

«ЄС - ключовий торговельний партнер України, що особливо важливо в умовах триваючої російської агресії. Ми налаштовані продовжувати активну імплементацію внутрішніх реформ та цінуємо підтримку ЄС на цьому шляху», - відзначив Пристайко.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Боррель визначив урегулювання в Україні як один із пріоритетів майбутньої діяльності на цій посаді.