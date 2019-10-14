Пристайко запросив голову ОБСЄ відвідати Станицю

Пристайко запросив голову ОБСЄ відвідати Станицю

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Укрінформ
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловлює сподівання на активну допомогу ОБСЄ у протидії російському агресору.

Про це йшлося під час зустрічі глави МЗС України із міністром закордонних справ Словаччини, яка нині головує в ОБСЄ, Мирославом Лайчаком, повідомили у Представництві України при ЄС.

«Конструктивний діалог з міністром закордонних справ Словаччини, діючим головою ОБСЄ Мирославом Лайчаком. У центрі розмови – мир на сході України та посилення роботи тристоронньої контактної групи. Розраховуємо на активну роль ОБСЄ та допомогу в протидії агресору», - заявив Пристайко.

Міністр повідомив, що запросив словацького колегу, як діючого голову ОБСЄ, відвідати разом Станицю Луганську та оглянути хід робіт із відновлення інфраструктури.

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Як повідомляв Укрінформу, міністр закордонних справ України Пристайко у понеділок перебуває з робочими візитами у Люксембурзі та Брюсселі.

У Люксембурзі міністр візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ, у Брюсселі – у засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ.

Фото: Mission of Ukraine to the EU, Фейсбук

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