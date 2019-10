Пристайко запросив голову ОБСЄ відвідати Станицю

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловлює сподівання на активну допомогу ОБСЄ у протидії російському агресору.

Про це йшлося під час зустрічі глави МЗС України із міністром закордонних справ Словаччини, яка нині головує в ОБСЄ, Мирославом Лайчаком, повідомили у Представництві України при ЄС.

«Конструктивний діалог з міністром закордонних справ Словаччини, діючим головою ОБСЄ Мирославом Лайчаком. У центрі розмови – мир на сході України та посилення роботи тристоронньої контактної групи. Розраховуємо на активну роль ОБСЄ та допомогу в протидії агресору», - заявив Пристайко.

Міністр повідомив, що запросив словацького колегу, як діючого голову ОБСЄ, відвідати разом Станицю Луганську та оглянути хід робіт із відновлення інфраструктури.

Як повідомляв Укрінформу, міністр закордонних справ України Пристайко у понеділок перебуває з робочими візитами у Люксембурзі та Брюсселі.

У Люксембурзі міністр візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ, у Брюсселі – у засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ.

Фото: Mission of Ukraine to the EU, Фейсбук