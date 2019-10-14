Могеріні сказала, що у Брюсселі хочуть почути від Пристайка

Євросоюз і міжнародне співтовариство повинні продовжувати підтримувати реформи й територіальну цілісність України.

Про це заявила високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок у Люксембурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Важливо, що ми сьогодні приймаємо міністра закордонних справ України. Сьогодні важливо підтримувати увагу Євросоюзу і міжнародного співтовариства до цього (держави Україна – ред.)», - наголосила Могеріні.

Вона зазначила, що глави МЗС країн-членів ЄС хочуть почути від міністра закордонних справ України Вадима Пристайка інформацію про хід реформ, що проводяться новим українським урядом.

«Євросоюз найбільше підтримує реформи в Україні, а також територіальну цілісність і суверенітет країни», - заявила високий представник ЄС.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у понеділок здійснює робочі візити до Люксембурга і Брюсселя.

У Люксембурзі міністр візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ, у Брюсселі – у засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ.