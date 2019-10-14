Сьогодні Пристайко здійснить візити до Люксембурга і Брюсселя

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у понеділок здійснить робочі візити до Люксембургу та Брюсселя.

У Люксембурзі міністр візьме участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах, у Брюсселі – у засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах, повідомили власному кореспонденту Укрінформу у Представництві України при Європейському Союзі.

«На полях засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі міністр візьме участь у міністерському засіданні «Групи друзів України в ЄС» на запрошення високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики, віцепрезидента Єврокомісії Федеріки Могеріні та міністрів закордонних справ держав-членів ЄС», - заявили у Представництві України при ЄС.

Пристайко поінформує партнерів про впровадження комплексних реформ в Україні, безпекову ситуацію на Донбасі та стан підготовки до саміту у «Нормандському форматі».

У Брюсселі глава зовнішньополітичного відомства України візьме участь у засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах, ключовою темою якого буде ситуація на сході держави в контексті агресії Росії та зусиль української сторони з реалізації мінських домовленостей.

У рамках візиту глава МЗС України проведе також низку двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ держав-членів ЄС та високопосадовцями інституцій Євросоюзу.