Зеленського просять призначити Уповноваженого зі звільнення політв'язнів

Понад 50 релігійних, правозахисних та громадських організацій вимагають від Росії негайно звільнити українських політв'язнів та 24 військовополонених моряків.

Водночас українська влада має призначити Уповноваженого Президента України з гуманітарних питань для роботи над процесом їх звільнення, йдеться у резолюції, ухваленій на засіданні круглого столу з питань релігійної свободи в Україні, оприлюдненій на сторінці у Facebook Інститутом релігійної свободи.

“Окупація Криму та початок війни на Донбасі Російською Федерацією призвели до того, що кількасот людей опинилися за ґратами, переважно через свою публічну ненасильницьку діяльність. Серед них режисер Олег Сенцов, студент Павло Гриб, правозахисник Емір-Усеїн Куку, донецький журналіст Станіслав Асєєв, координатор “Кримської солідарності” Сервер Мустафаєв, фермер Володимир Балух, викладач Олег Галазюк та інші. Усі вони були незаконно позбавлені волі за сфабрикованими звинуваченнями в РФ та окупованому Криму, або викрадені та запроторені у підвали на окупованому Донбасі”, - зазначають учасники круглого столу.

Вони наголошують, що РФ показово не виконує вимоги міжнародних організацій щодо звільнення політичних в’язнів. Більше того, їхня кількість постійно зростає, а переслідування правозахисників, журналістів і громадських активістів в Криму стало системним явищем. Так само РФ ігнорує положення Мінських домовленостей, відповідно до яких військовополонені та цивільні заручники на Донбасі мали бути невідкладно звільнені. Натомість деякі з них чекають на звільнення в повній ізоляції вже більше 4-х років.

Автори резолюції закликали владу України та країн-учасниць ООН, ЄС та міжнародних організацій, Всесвітньої ради церков вимагати від РФ припинити політичні переслідування та негайно звільнити усіх громадян України, ув’язнених за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму, військовополонених та цивільних заручників на окупованому Донбасі, а також 24 українських військовополонених моряків.

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Одним із пунктів документа є: “Призначити Уповноваженого Президента України з гуманітарних питань для роботи над процесом звільнення громадян України, незаконно позбавлених волі на території РФ, окупованих українських територіях Криму та Донбасу, та створити Координаційну Раду при Президентові України з питань захисту та звільнення заручників”.Вони також закликають “започаткувати постійний моніторинг судових процесів над жертвами політичних переслідувань у РФ та окупованому Криму та продовжувати практику участі дипломатів держав-членів ЄС у судових засіданнях”.

Також у резолюції йдеться про необхідність призначити спеціального представника Європейського Союзу з питань окупованих українських територій Криму та Донбасу; вимагати від РФ безперешкодного доступу до цих територій та утримуваних там людей для міжнародних міжурядових організацій, зокрема моніторингової місії ООН, місії ОБСЄ, Комісара Ради Європи з прав людини, інших конвенційних та інституційних механізмів Ради Європи.