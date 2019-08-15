МЗС вимагає від Росії звільнити Кольченка і Бекірова

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити українських політв'язнів Олександра Кольченка та Едема Бекірова.

Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко

"Російський суд відхилив прохання українського політв'язня Олександра Кольченка перевести на виправні роботи замість ув'язнення в колонію. Росія посилює свої репресивні заходи щодо тих, хто виступає за свободу та справедливість. Свободу Кольченку", - написала Зеленко.

Речниця МЗС також закликала Росію звільнити ще одного політв'язня - тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

"Зараз важливо висвітлити погіршення стану здоров'я Едема Бекірова, кримського татарина, інваліда, затриманого російською окупаційною владою за абсолютно сфабрикованими звинуваченнями. Ми вимагаємо від Росії звільнити Едема Бекірова, який потребує термінової медичної допомоги", - наголосила Зеленко.

Як повідомляв Укрінформ, суд міста Копейська Челябінської області РФ відмовив українському політв'язню Олександру Кольченку в клопотанні про переведення на виправні роботи замість ув'язнення в колонії.

Як повідомляла раніше російська правозахисниця Тетяна Щур, «Кольченко відсидів половину терміну і має право подавати заяву на зміну режиму утримання, наприклад, з утримання під вартою - на виправні роботи».

Олександр Кольченко був затриманий російськими силовиками в окупованому Криму в травні 2014 р. за обвинуваченням в організації терактів на півострові. Кольченко отримав 10 років колонії.

Він відбуває термін у колонії № 6 Копейська Челябінської області.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекіров - інвалід першої групи, у нього ампутована нога, рана на якій не загоюється. Після перенесеного інфаркту його прооперували і встановили 4 шунти. Також він хворий на цукровий діабет.

Його підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Зокрема, йому інкримінують поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.