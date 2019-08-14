Суд у РФ відмовив політв'язню Кольченку у зміні режиму на виправні роботи

Суд міста Копейська Челябінської області РФ відмовив українському політв'язню Олександру Кольченку в клопотанні про переведення на виправні роботи замість ув'язнення в колонії.

Про це розповів Укрінформу російський правозахисник Микола Щур.

«Суд відмовив у клопотанні про заміну Олександру Кольченку невідбутої частини покарання на ВТР (виправно-трудові роботи). Хочу на цьому наголосити - юридично питання ставилося саме так. Про УДЗ, як повідомляли деякі ЗМІ, в даному випадку не йшлося», - сказав Щур.

Суд мотивував відмову тим, що в колонії у Кольченка були неодноразові стягнення, накладені, нібито, через порушення ним режиму.

На думку Щура відмова суду є політично мотивованою. Правозахисники подали до Челябінського обласного суду апеляцію, розгляд якої має відбутися протягом місяця. Микола Щур особливо відзначив, що зачепитися за щось у формулюванні винесеного рішення, щоб звернутися до ЄСПЛ, поки що немає можливості.

«Ось відбудеться апеляція, там подивимося. До того ж ми цю справу розпочали насамперед через прецедентні міркування. І щоб привернути особливу увагу», - пояснив правозахисник.

Як повідомляла раніше російська правозахисниця Тетяна Щур, «Кольченко відсидів половину терміну і має право подавати заяву на зміну режиму утримання, наприклад, з утримання під вартою - на виправні роботи».

Нагадаємо, Олександр Кольченко та Олег Сенцов були затримані російськими силовиками в окупованому Криму в травні 2014 р. за обвинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва провини не визнали.

Кольченко відбуває термін у колонії № 6 Копейська Челябінської області.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка до списку політв'язнів.