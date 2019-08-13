Функції віцепрем'єра з євроінтеграції слід розширювати - Климпуш-Цинцадзе

"Оскільки у публічному просторі продовжує «жити» думка про скасування посади віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, вважаю за потрібне вкотре наголосити на неприпустимості подібного кроку. Звісно, якщо курс на ЄС та НАТО не був для переможця парламентських перегонів лише передвиборчою технологією", - зазначила віцепрем'єрка.

На її переконання, передача повноважень віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції прем’єр-міністру загальмує весь процес, оскільки глава уряду фізично не зможе приділяти питанням європейської та євроатлантичної інтеграції належну увагу. Не менш шкідливим буде рішення передати ці повноваження одному з міністрів – занадто широким та багатоаспектним є наш діалог з ЄС та НАТО, занадто амбітними є завдання змін в різних секторах, зауважила Климпуш-Цинцадзе.

"Ще є зовнішньополітичний фактор. Саме віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції забезпечуватиме постійний діалог з ЄС та НАТО на дуже практичному рівні... Тому необхідно не ліквідовувати посаду, а розширювати її повноваження. Зокрема, віцепрем’єр повинен мати право вето при розгляді урядом проектів нормативно-правових актів, що суперечать Угоді про асоціацію та можуть стати на заваді нашому вступу до НАТО", - вважає вона.

Окрім того, на її думку, Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції повинен отримати право законодавчої ініціативи, тобто самостійно подавати на розгляд уряду проєкти законів та актів.

"Нам потрібна сильна інституція з потужними фахівцями, як було у країн-кандидатів у члени ЄС", - акцентувала віцепрем'єрка.

У цьому контексті вона закликала представників громадянського суспільства, урядовців та новообраних депутатів зміцнити інституційний механізм інтеграції України з ЄС та НАТО і заявила про готовність брати активну участь у цьому процесі в новому парламенті.

"І вкотре наголошую: якщо ми справді, не словами, а справами, хочемо рухатися до ЄС і НАТО, то нам треба разом думати над тим, як посилювати цей процес, а не послаблювати. Популістські розмови про скорочення посад тут неприпустимі. На нас дивляться не лише виборці, а й міжнародні партнери, які дуже чітко розуміють, про що йдеться", - резюмувала Климпуш-Цинцадзе.