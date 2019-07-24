Климпуш-Цинцадзе - проти об’єднання комітетів ВР із євроінтеграції та закордонних справ

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе переконана у недоцільності об’єднання комітетів ВР із питань європейської та євроатлантичної інтеграції і у закордонних справах.

Про це вона заявила у середу під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ще раз хочу наголосити на необхідності збереження інституційних механізмів. Мене турбують деякі заяви нових політиків з уже очевидно правлячої партії стосовно того, щоб, потрібно, наприклад, об’єднувати комітет європейської інтеграції у ВР з комітетом у закордонних справах”, - зазначила вона.

Віцепрем’єр підкреслила, що європейська та євроатлантична інтеграція не є завданням суто зовнішньої політики. За її словами, ця сфера була основним акцентом у зовнішній політиці, коли Україна “вела перемовини взагалі про можливість перемовин про Угоду про асоціацію”.

Климпуш-Цинцадзе переконана, що нині, коли угода є, тобто є конкретний інструмент та задачі, питання інтеграції має бути компонентом зовнішнього діалогу, але основна робота відбувається всередині країни.

“Європейська інтеграція — це не є завдання міжнародки. Це тільки частина діалогу із зовнішніми партнерами, а все інше це велика домашня робота”, - наголосила урядовець.

Також вона порадила не ліквідовувати і посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Разом з тим, Климпуш-Цинцадзе нагадала, що за перший квартал цього року рівень виконання Угоди про асоціацію склав 44%, та зауважила, що через вибори може відбутися сповільнення темпів її виконання.

При цьому вона відзначила, що просто суто виконання Угоди про асоціацію чи запровадження стандартів НАТО означатиме звуження порядку денного співпраці з ЄС та Альянсом.

“Розширення порядку денного, розширення нашої взаємодії і з Альянсом, і з ЄС відбувалося тільки завдяки проактивній, ініціативній позиції України”, - підкреслила віцепрем’єр.

Разом з тим вона висловила переконання, що у міністерствах відповідальними за європейську та євроатлантичну інтеграцію повинні бути відповідальні міністри або їх перші заступники, а не заступники.