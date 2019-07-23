Об‘єднувати у ВР комітети євроінтеграції та закордонних справ – неприпустимо

Звертаємося до всіх партій із закликом – публічно озвучити позицію щодо неприпустимості об‘єднання цих комітетів ВР

У наступному парламенті ми ініціюємо створення МФО «Безпека. Мир. Жінки», мета якого – посилення впливу жінок політиків на миротворчі процеси.

Ми будемо тісно співпрацювати з МФО «Рівні можливості», яке, впевнена, також працюватиме в наступному парламенті. Сьогодні ми, Марія Іонова, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ірина Фріз як засновниці платформи «Безпека. Мир. Жінки» обговорили наші пріоритетні плани в ВР.

Перше – ми офіційно звертаємося до всіх фракцій із закликом прийняти зміни до регламенту і посилити функції комітету євроінтеграції. Відповідний законопроект давно чекає свого рішення у ВР і ми його перереєструємо в перші хвилини роботи 9 скликання.

Вважаємо хибними і стратегічно помилковими заяви деяких керівників партії влади щодо об‘єднання комітету євроінтеграції з комітетом закордонних справ. Це свідчить про повне нерозуміння процесів євроінтеграції, яка давно вийшла за межі зовнішньої політики і після ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС стала частиною внутрішньої політики.

Ми вважаємо, що всі законопроекти мають проходити експертизу уряду і комітету євроінтеграції на предмет відповідності норм європейського права. Цей шлях пройшли всі країни Східної Європи, де парламентські комітети євроінтеграції відігравали ключову роль в зміні й адаптації законодавства, задля вступу країн у ЄС.

До речі, в багатьох країнах хвилі розширення, до парламентських комітетів євроінтеграції входили з дорадчим голосом всі лідери фракцій, – і євроінтеграція була об‘єднуючою метою й ідеєю для політеліт.

Цей досвід був би надзвичайно важливим для ВР. Звертаємося до всіх партій із закликом – публічно озвучити позицію щодо неприпустимості об‘єднання комітету євроінтеграції з комітетом закордонних справ. Партія Європейська Солідарність виступає за посилення ролі комітету. Й одним із перших тестів наступного парламенту на євроінтеграцію буде саме ставлення до відповідного комітету і готовність внести відповідні зміни до регламенту.

Ірина Геращенко

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