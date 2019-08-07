Апарат Ради треба оптимізувати та розподілити кошти на депутатів — Арахамія

Потенційний голова фракції “Слуга народу” у парламенті Давид Арахамія вважає, що Апарат ВР дуже “роздутий”, тому його варто оптимізувати та направити кошти, які витрачаються на нього, на депутатів.

Таку думку він висловив в інтервʼю Радіо “НВ”.

“Я вважаю, що Апарат Верховної Ради дуже роздутий. Можна просто шляхом діджиталізації багато чого оптимізувати, вивільнити кошти і їх перерозподілити на депутатів”, - сказав Арахамія.

На його переконання, є всі можливості мінімізувати ризики, пов'язані із корупцією у парламенті, але це точно не сплата народним обранцям грошей у “конвертах”.

“Я вважаю, може допомогти якась система бонусів для депутатів, тому що 31 тисяча гривень — це дуже непопулярний засіб. Якщо люди з бізнесу, то вони повинні розуміти: щоб залучати людей з ринку, це повинно бути. Я не хочу, щоб нам підвищували зарплату, але хочу, аби були якісь системи матеріального заохочення, які напряму залежать від показників ефективності роботи депутата”, - додав представник партії “Слуга народу”.