На кожен новий закон, який ми приймемо, два ми повинні скасувати — Арахамія

На кожен новий закон, який ми приймемо, два ми повинні скасувати.

Про це в інтервʼю Радіо “НВ” сказав майбутній народний депутат від партії" Слуга народу" Давид Арахамія.

«У нас є зараз внутрішня установка, яку ми придумали, таке правило: One in — two out. Тобто, на кожен закон, який ми приймаємо новий, два ми повинні скасувати, щоб коли ми закінчимо нашу каденцію, законів стало менше, а не більше», — заявив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" отримала найбільшу підтримку на позачергових виборах до Верховної Ради, сумарно здобувши 254 мандати.