Разумков сказав, що вартість навчання депутатів від "Слуги народу" - комерційна таємниця

"Звісно вартість ми рахували, але я не можу зараз відповісти і озвучити. По-перше, частина коштів - це комерційна таємниця, і всі дізнаються про це під час оприлюднення звіту партії через НАЗК. А крім того, я особисто не займався організаційними питаннями, не формував бюджет цього заходу", - зазначив Разумков.

При цьому він зауважив, що всі майбутні депутати, які проходять навчання в Трускавці, задоволені.

"На мій погляд, цей захід виконав дві ключові завдання, які ставились. Перше - це зробити з 250 осіб - команду, і, я думаю, нам це вдалося. І друге - дати їм додаткові знання, які їм обов'язково будуть потрібні у Верховній Раді України ІХ cкликання", - сказав Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи складатимуть майбутні депутати від "Слуги народу" іспити після завершення навчання, Разумков сказав, що іспит буде, але не такий, як всі звикли його бачити, і його результати не оприлюднюватимуться.

"Так званий іспит буде, але він не проходитиме в форматі іспиту. Колеги навчались, робили домашнє завдання, зараз їх роботи знаходять на обробці в наших партнерів і ми отримаємо результати нашого навчання. Але це буде внутрішньопартійною інформацією, і ми її не зможемо оприлюднювати", - підкреслив Разумков.

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Як повідомлялося, з понеділка цього тижня у Трускавці проходить навчання для обраних депутатів від "Слуги народу".

У суботу, 3 серпня, з ними провів закриту зустріч Президент Володимир Зеленський.