Разумкова пропонуватимуть на посаду Голови ВР

Майбутня парламентська фракція "Слуга народу" пропонуватиме Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради, а на посаду першого заступника голови ВР - нинішнього представника Президента в парламенті Руслана Стефанчука.

Про це сказав на брифінгу в Трускавці сам глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Партія "Слуга народу" буде пропонувати мою кандидатуру на пост голови Верховної Ради... На посаду першого віцеспікера політична партія "Слуга народу" пропонуватиме Руслана Стефанчука", - сказав Разумков.

Він розповів, що під час зустрічі майбутніх депутатів "Слуги народу" з Президентом Володимиром Зеленським у Трускавці також були озвучені деякі кадрові пропозиції щодо голів парламентських комітетів та "варіантів діяльності фракції "Слуги народу".