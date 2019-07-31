"Слуги народу" в курортному Трускавці. Чого навчать парламентаріїв?

З 29 липня по 4 серпня тут проходять навчання близько 250 народних депутатів, обраних від партії «Слуга народу»

У Трускавці курортний 5-зірковий комплекс «Ріксос-Прикарпаття» (Rixos) з 29 липня по 4 серпня приймає трохи незвичайних гостей – тут проходять навчальну програму одночасно близько 250 народних депутатів України, обраних від партії «Слуга народу» як за партійними списками, так і на мажоритарних округах.

Це дуже гарний, доглянутий комплекс у парковій зоні, загальна площа приміщень якого сягає понад 50 тис. кв. метрів, а територія розтяглася на 12 гектарів. Є відкрита аква-зона (350 кв. м.) з водними гірками і доріжками для плавання, дитячим басейном і джакузі, шезлонгами і парасольками. Звичайно, тут є фітнес-центр із закритим басейном, тренажерним залом, саунами і навіть власним бюветом з лікувальною водою «Нафтуся».

На в'їзді на територію комплексу, що розмістився на околиці міста, є охорона і встановлено шлагбаум. Але машину, в якій я їхала, пропустили взагалі без питань, дізнавшись, що прямую на партійний захід. Усередині комплексу, в одному з великих конференц-залів, де йде саме навчання, також ніяких обмежень у моєму пересуванні не було. Змогла зазирнути, подивитись, як усе відбувається, без жодних питань і проблем. Скрізь панувала атмосфера спокійна, ділова, трохи суєтна, але абсолютно без пафосу чи якихось проблем. У холі стояли дивани, столики – і маленькі, і барні, а біля стіни – апарати з чаєм і кавою, а також вази з тістечками. Все, як буває зазвичай.

У великій конференц-залі на протилежних стінах світилися два екрани, а за круглими столами сиділи і щось тихо, монотонно обговорювали кандидати, які проходять навчання. Впадало в око, що серед великої кількості присутніх переважали молоді люди. Тут же по залу ходив лідер партії Дмитро Разумков, у білих штанях і білій футболці. Його постійно хтось займав питаннями, бесідами. Складалося враження, що люди займаються тут давно – звичним для них, і здавалося збоку, навіть трохи нудним ділом.

Мені вдалося поговорити в холі з Тимофієм Миловановим, почесним президентом Київської школи економіки, яка й організувала це навчання для майбутніх депутатів партії «Слуга народу» в курортному Трускавці.

- Розкажіть, що це за навчання та які його форми?

- У нас бізнес-контракт із партією «Слуга народу», я координую його виконання. Даний контракт – це інтенсивна освітня програма на 7 днів. Цю програму ми розробляли разом із партією, вона вийшла з ініціативою, пояснила, що їм необхідна освіта певного типу. І ми намагаємося це реалізувати.

Ця інтенсивна освітня програма – постійний інтерактив, тобто, хтось дає трохи матеріалу, а люди роблять якісь вправи, вирішують задачі, практикуються і так далі.

Всі кандидати, які навчаються, розбиті на 30 груп по 8-9 чоловік, завдання дається одне для всіх, але всі по-різному його виконують. Йде обговорення в групах, потім захист своїх ідей, тобто, тут – поєднання теорії і практики. Це дуже акуратно розроблено, щоб у них проявилися певні навички. Завдання тих, кого ми навчаємо, здати 4 документи – стратегію, пропозицію публічної політики, законопроект і план впровадження цієї публічної політики, аналіз.

Ну, наприклад, сьогодні вони обговорювали питання – «Що важливіше для депутата: спеціалізація чи публічність». Тобто, повинні були дати та обґрунтувати свою відповідь – важливо, щоб депутат був публічно відомим чи щоб він був професіоналом в одній певній відносно вузькій сфері.

Я б, звичайно, на це питання відповів, що важливіша спеціалізація. Хоча моя особиста думка не має значення, але я вважаю, що спеціалізація важливіша, бо публічність прийде, якщо буде якість роботи, а якщо навпаки – публічність є, але спеціалізації немає, то публічність не втримати.

Тимофій Милованов / Фото: Наталія Кравчук/НВ

- Чому обрано Трускавець?

- Вибір Трускавця – це інфраструктурне рішення. Просто за два тижні, за тиждень знайти місце, яке може прийняти 250 чоловік, плюс весь адмін, викладачі, всього десь 300 людей – це складно.

- Хто викладає, хто спікери?

- Серед спікерів-викладачів є професори, три віце-президента Київської школи економіки, але хто саме – це комерційна таємниця, ми її не відкриваємо. Це професори не тільки економіки, але і публічної політики, бізнесу, різні. Всі вітчизняні, але із західною освітою. Я, наприклад, маю докторський ступінь. Всього тут 4-5 професорів, докторів наук із західними ступенями, які захистилися і навіть працювали там. Є пару чоловік рівня консультанта, партнерів McKinsey, є люди, які працювали в Силіконовій долині, в стартапах.

Іноземців не запрошували, тому що ми у Київській школі економіки - навіть десь кращі.

Це бізнеспроєкт із навчання великої кількості людей. І це дуже складно. Всі викладачі, з якими ми спілкувалися, говорили нам, що готові вчити 30 чоловік, а треба 250. Хоча у мене особисто є досвід викладання для 250 – 400 людей.

Програма навчання на 7 днів розписана похвилинно – хто виступає, що обговорюється. У нас – один модератор на три групи учнів. Усі 15 модераторів – від Київської школи економіки.

- Які у вас очікування?

- Очікування у мене такі, що це буде хороша команда, вони навчаться. Так, люди сприйнятливі до навчання, вони добрі, прості люди.

Звичайно, потрібні викладачі, і це перш за все питання їх професіоналізму. Сьогодні гарне викладання – це питання професіоналізму, питання можливості, обсягу, масштабу, здібності.

У нас зараз поки все йде добре, є певні проблеми. Наприклад, електронна система, яку ми запустили, збоїть, підвисає в процесі, тому домашнє завдання люди не можуть виконати. Так вони могли б і з телефону здати, наприклад, написати від руки, фотку зробити, скинути.

Взагалі, заняття проходять з 9.00 до 22.00, і так буде всі 7 днів. Загалом, яка тривалість навчання – це вирішує замовник. Але це все складно – і для викладачів, і для тих, хто навчається. Ось я, наприклад, дуже втомився за день, мокрий піджак, хоча навіть не сидів і не писав. Нові речі і викладати, і вивчати дуже складно. Але ми це зробимо.

- Це новинка для вас - навчання майбутніх нардепів?

- Я перший раз стикаюся з таким фактом – навчанням майбутніх народних депутатів. Але думаю, щось змінилося, я сподіваюся. Скажу вам, що я голосував за Порошенка, але дивлюся на них – і сподіваюся, що у них все вийде. Поки що бачу тільки позитив.

- Якщо ви голосували за Порошенка, чи не було у вас спочатку антагонізму?

- Ні, ніякого антагонізму не було, я професіонал і це відкидаю. Я довго викладав і в США, і тут, і знаю, що різні точки зору, і люди завжди не праві, всі. Я навіть про себе знаю, що зазвичай я буваю не правий. Тому є тренінги. І треба над собою працювати, щоб упередженість свою прибирати. Я ставлюся до цих людей не як до політиків, а як до мого клієнта, який мене попросив надати сервіс. Може, в цьому і є наша сила, що ми з ними розмовляємо на рівних. Хтось із партії «Слуга народу» знав, що я голосував за Порошенка, але їх це зовсім не злякало. Хтось навіть мене тролить, підколює. На першій зустрічі з партійним керівництвом ми це обговорювали, але це деталі. Це і не повинно відігравати якусь роль, адже це не про політику, а про навчання.

Ми просто надаємо свій продукт – якісно, швидко і краще ніж інші.

- Ви не знаєте, розглядали вони інші варіанти, крім вас, для укладення цього освітнього бізнес-контракту?

- Думаю, у них були варіанти запросити інших людей для навчання. Знаю, що деякі міжнародні університети, іноземні і топові, хотіли у них викладати, але не змогли виконати такий обсяг і з такою швидкістю. Сьогодні ми можемо надати програму, яку хоче замовник, а більшість університетів – програму, яка у них є, – у цьому й різниця. Це жорстка конкуренція. Даний продукт у нас індивідуальний, зроблений під клієнта.

- У вас не змінилися політичні погляди після спілкування з кандидатами «Слуги народу»?

- А мої політичні погляди, я вважаю, взагалі не мають значення. Адже не має значення, що про політику думає лікар або поліцейський, їх завдання – захищати всіх.

Я підтримую бажання вчитися. Думаю, що кандидати будуть продовжувати вчитися і потім. І це важливо.

- Чим завершиться це навчання у Трускавці?

- У кінці нашого навчання вони повинні здати портфель своїх документів, кожна група. Ми дамо результати і свій коментар щодо кожної роботи. Це буде конструктивна оцінка. А вже озвучити її для них чи ні – вирішує замовник.

Останнє заняття – в неділю, 4 серпня. Вікон для відпочинку дуже мало. І в курортне місто кандидати приїхали, щоб відволіктися, і поринути в навчання.

Фото: rixos.ua

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Поки я розмовляла з Миловановим, закінчився один з освітніх блоків, і в кандидатів настала коротка перерва. Всі здалися мені трохи втомленими і не налаштованими на бесіду. Багато людей виходили на вулицю на перекур.

І все-таки дехто поділився враженням від свого навчання.

Так, адвокат Олена Копанчук, яка перемогла своїх конкурентів на окрузі № 189 в Хмельницькій області, сказала, що їй тут все подобається.

Фото: Facebook

- Враження чудове. Молодці, що організували нас, це дає нам можливість ближче познайомитися, відновити навички. Ми вивчаємо, слухаємо думки кандидатів від різних округів, їх проблеми. Це дуже важливо. Ми вивчаємо проблематику України, щоб потім вирішувати ці питання. Все чудово. Ми добре спрацюємося, тому що всі люди позитивні, приємні, добрі. Ми всі вже з освітою, досить таки дорослі, заможні, самостійні. Це ж не експериментальний проект, люди розуміють, що це велика робота, відповідальність. За свій округ, наприклад, кожен мажоритарник відповідає перед виборцями. Людям потрібні зміни – і нам треба над цим працювати.

Більш стисло висловився кандидат Юрій Корявченков, актор «Кварталу 95», який виграв вибори в Дніпропетровській області в ОВК № 33.

- Це навчання дуже корисне. Завжди дізнаватися щось нове корисно. Я взагалі очікую поліпшення для України.

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На дивані в холі сидів голова Державної митної служби Максим Нефьодов і щось набирав у своєму смартфоні. Але він не відмовив у коментарі і теж відповів, навіщо і чому він тут.

- Я виступав як один із спікерів перед новообраними депутатами. Це програма адаптації обраних депутатів до їх нової роботи, це абсолютно нормально – дати практичні поради, розповісти, з чим вони зіштовхнуться, які проблеми їх можуть чекати. Це дійсно дуже корисно.

Такі ж заходи проводив і «Фронт змін» свого часу, також, я точно знаю, проводила «Самопоміч». Тому, можливо, розмах цього навчання незвичайний, але загалом ця ідея, м'яко кажучи, не нова. Просто тут велика кількість депутатів.

Я приїхав на один виступ, і моя мета — це, власне, поділитися тим досвідом, який у мене є, а це 4 роки роботи в уряді. Я радив їм максимально фокусувати свою діяльність, радив більше довіряти один одному і не розпорошуватися в режимі переговорів «всі з усіма». Вважаю, що краще досягти в одному напрямку 90% успіху, ніж за 100 напрямками 10%. Якщо депутати будуть працювати ефективніше, краще буде не тільки всій країні і платникам податків, але і мені реформу митниці буде проводити значно легше.

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Майже в кінці дня вдалося запитати про очікування від цього навчання і в глави партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова.

Фото: Слуга Народу, Facebook

- Це навчання. Я думаю, що очікування у нас зрозумілі – ми хочемо дати додаткові знання, інформацію нашим майбутнім депутатам. У них попереду - непроста робота в парламенті.

Зрозуміло, що у всіх є певні знання, розуміння, свій якийсь бекграунд, але додаткові знання ніколи не були зайвими. Я думаю, що отримати певний багаж інформації, який можна буде в подальшому використовувати, – це теж плюс.

Розсадили ми людей за круглі столи спочатку за напрямами, можливими комітетами, в яких працюватимуть наші депутати. Але, швидше за все, у нас буде ротація, щоб якомога більше людей охопити, для знайомства, для більш тісного налагодження комунікацій. А знання отримують всі однакові.

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Так, у мене теж склалося враження і від побаченого, і від спілкування – що таке організоване навчання покликане, перш за все, об'єднати однопартійців, познайомити їх одне з одним і налагодити взаємну доброзичливу комунікацію. Це для роботи в парламенті їм, звичайно, знадобиться.

Олена Колгушева, Трускавець

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Перше фото: Слуга Народу, Facebook