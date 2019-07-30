Відкликаний для консультацій постпред України у РЄ ще не повернувся до Страсбурга — Клімкін

Відкликаний для консультацій постпред України у РЄ ще не повернувся до Страсбурга — Клімкін

Укрінформ
Постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба, якого МЗС більш як місяць тому відкликав до Києва для консультацій, наразі не повернувся до Страсбурга.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"До Страсбурга він (Кулеба. - Ред.) не повернувся... Мова була про те, що до літньої паузи наш посол туди не повертається", - сказав Клімкін.

Він зазначив, що ПАРЄ після прийняття рішення про повернення російської делегації без будь-яких умов повністю втратила нашу довіру.

За словами міністра, це не означає, що ми абсолютно так само ставимося до Ради Європи, хоча й у ній є свої проблеми з точки зору довіри як до політичної інституції. На думку Клімкіна, вона поступово перетворюється на звичайний секретаріат конвенцій у сфері прав людини.

"Це дуже погано, оскільки означає, що цей міжнародний майданчик руйнується, як, до речі, й ОБСЄ", - зауважив він.

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У відповідь на запитання, чи було відкликання посла при Раді Європи формою демаршу, Клімкін зазначив, "якщо хочете, давайте назвемо це демаршем".

"Але одночасно ми відкликали його для того, щоб порадитися – які кроки нам потрібно здійснювати далі стосовно і ПАРЄ, й Ради Європи, яким чином обмежити здатність Росії гібридно впливати, – бо це вже реальний гібридний вплив зсередини, – на ПАРЄ. Ми намітили багато цікавих речей, про деякі з них оголошувалося, частина з них непублічні, – і ми будемо далі їх просувати. Тому це був одночасно і демарш, і реальна можливість тут, у Києві, попрацювати над послідовною стратегією подальших кроків", - резюмував Клімкін.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня МЗС України відкликало зі Страсбурга посла при Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій через рішення про безумовне повернення Росії до ПАРЄ.

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