Клімкін вважає, що спілкуватися з російською стороною потрібно

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін визнав, що йому емоційно було дуже складно зберігати достатній рівень спілкування з російською стороною, але він завжди намагався це робити заради вирішення важливих для країни питань.

Про це Клімкін заявив у інтерв'ю Укрінформу.

"Зберігати достатній рівень спілкування з російською стороною дуже складно емоційно, але тим не менше, – я завжди намагався це зробити. Іноді як у тому випадку, про який ви згадали ("нормандська" зустріч у Парижі у березні 2016 року, де Клімкін і Лавров посварилися. - ред.) емоції виходили з-під контролю. Було ще кілька випадків, коли, на жаль, чи на щастя, я проявляв емоції, бо приховати їх просто неможливо. Це були й інші переговорні формати. Я ж колись вів тристоронній формат із комісією з Росії щодо нашої Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, тристоронні газові переговори. Іноді дуже важко без емоцій реагувати на те, що кажуть і роблять російські представники", - сказав Клімкін.

На запитання, чи тисне він руку Лаврову при зустрічі, міністр відповів ствердно.

"Звичайно, на всіх зустрічах “нормандського формату” ми тиснули руку один одному. Це не означає, що ми особисто добре ставимося один до одного, але, тим не менш, ми тиснемо руки як представники двох країн, які мають розмовляти один з одним", - зазначив він.

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За словами Клімкіна, Росія — це реальність, як би ми її не оцінювали.

"Ми знаходимося у стані війни з цією реальністю, але я мусив розмовляти з Лавровим із багатьох тем — і Донбас, і Крим, і політичні в’язні. Без цього контакту деякі речі, можливо, не були б вирішені... Але, якою б складною не була розмова, цей контакт потрібно зберігати. Це потрібно тим хлопцям, яких ми маємо звільнити і повернути додому в Україну", - акцентував міністр.