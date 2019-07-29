Кремль зупинить агресію, якщо не зможе маніпулювати українською політикою - Гербст

Подальші агресивні дії Кремля в Україні не виключені, але коли у Москві усвідомлять, що не здатні маніпулювати політичними процесами у Києві, їм доведеться ухвалити правильне рішення - забратися геть з Донбасу та припинити агресію.

У цьому переконаний колишній посол США в Україні та директор Євразійського центру «Атлантичної Ради» Джон Гербст.

Про це він розповів у Вашингтоні в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу після панельної дискусії «Атлантичної ради» щодо результатів парламентських виборів в Україні.

«Гадаю, у Москві є люди, які вже розуміють, що російська агресія не досягає успіху. Тому і продовження агресії, можливо, також не принесе успіху», - розповів Гербст.

Експосол переконаний, що «подальші агресивні дії» РФ не виключені, але сумнівається у можливості масштабного наступу, в якому Росія захопила би значну додаткову територію, адже це «послабило б їхню міжнародну позицію».

«Підозрюю, що коли вони усвідомлять, що не здатні маніпулювати політичними процесами в Україні, вони почнуть ухвалювати правильні рішення. А саме — забиратися геть з Донбасу і припинити агресію», - зазначив він.

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Гербст також поділився очікуваннями від майбутнього візиту Президента України Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом.

«Я сподіваюся, що ця зустріч відбудеться, а лідери встановлять гарні персональні стосунки. Сподіваюся, що результатом візиту стане більша американська підтримка України у протистоянні російській агресії. Я також сподіваюся, що в результаті Україна візьме на себе певні зобов’язання здійснити потужні кроки проти корупції та на шляху здійснення реформ», - зазначив він.

Директор Євразійського центру «Атлантичної Ради» відзначив, що дата візиту поки не відома, і він може відбутися як наприкінці літа, так і пізніше - восени.