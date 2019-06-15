Командувач ООС продемонстрував делегації США докази агресії РФ на Донбасі

Командувач ООС Олександр Сирський проінформував американську делегацію про безпекову ситуацію в районі ООС та представив беззаперечні докази російської агресії на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

"Членам американської делегації були представлені беззаперечні докази російської агресії на Донбасі. Зокрема, продемонстровані захоплені у противника окремі зразки озброєння та військової техніки, що застосовується російськими окупаційними силами на території Луганської та Донецької областей", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що командувач ООС Олександр Сирський зустрівся з членом наглядової ради «Атлантичної ради» генералом США у відставці Девідом Петреусом та директором Євразійського центру «Атлантичної ради» Джоном Гербстом.

Як зазначається, американська делегація також відвідала Авдіївку, де відбулася зустріч із військовослужбовцями ЗСУ, що виконують бойові завдання безпосередньо на лінії розмежування. Іноземні гості побували й біля місцевого Меморіалу на честь загиблих українських військових.

Фото з сайту test.ednist.info