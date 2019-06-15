ОБСЄ передала Україні обладнання для розмінування

Представники Словацького головування в ОБСЄ та координатор проектів ОБСЄ в Україні передали обладнання для гуманітарного розмінування українським відомствам.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Серед учасників презентації “Гуманітарне розмінування: допомога ОБСЄ в мінімізації наслідків конфлікту для людей” - Генрік Вілладсен, координатор проектів ОБСЄ в Україні, Марек Варга, заступник голови робочої групи з підтримки Словацького головування в ОБСЄ, представники МінТОТ, Міноборони та ДСНС.

Усього Україні передали для Державної служби з надзвичайних ситуацій 32 металодетектори новітнього покоління та іншого сучасного обладнання для розмінування, для Міноборони - 34 металодетектори. Міністерству з тимчасово окупованих територій були надані 19 складових надсучасного обладнання: із них як металошукачі новітнього покоління, які знаходять вибухові пристрої, що не розірвалися на більших глибинах, так і надсучасні комп'ютерні системи, які через супутниковий зв'язок одразу передають інформацію для створення мап забруднених вибуховими пристроями територій, а також оцінки їхнього очищення, що дозволить проводити заходи з інформування людей про ризики.

"Торік від дій мінновибухових пристроїв на Донбасі постраждали 70 людей, із них - 18 дітей. Наразі 16 тис. кв. м території України можуть бути забруднені вибуховими предметами", - сказав Варга.

Читайте також: ОБСЄ озвучила кроки для врегулювання конфлікту на Донбасі

Він додав, що ОБСЄ також надавав і дорадчу допомогу Україні під час роботи над законом про протимінну діяльність, який було прийнято Верховною Радою 6 грудня 2018 року.

Під час практичної демонстрації обладнання для розмінування працівники ДСНС зазначили, що важко переоцінити важливість передачі цього обладнання для України.

За словами Вілладсена, передача обладнання та підтримка з розробки нормативної бази в сфері гуманітарного розмінування є частиною проекту, що виконується координатором проектів ОБСЄ в Україні та фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Канади, Федеративної Республіки Німеччина, Словацької Республіки, Королівства Норвегія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також США. Він зазначив, що цими днями виповнюється 20 років перебування представництва ОБСЄ в Україні.