ОБСЄ озвучила кроки для врегулювання конфлікту на Донбасі

ОБСЄ озвучила кроки для врегулювання конфлікту на Донбасі

Укрінформ
Першим кроком до врегулювання ситуації на Донбасі повинно бути припинення вогню.

Про це наголосив Голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі Мирослав Лайчак під час брифінгу із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Києві, передає телеканал новин "24".

"Серед заходів – ремонтні роботи в Станиці Луганській, захист об'єктів цивільної інфраструктури, проведення розмінування в гуманітарних цілях, відкриття додаткових пунктів в'їзду-виїзду, обмін утримуваними особами, відновлення пасажирського сполучення через лінію дотику", – розповів Лайчак.

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Він наголосив, що першим кроком до врегулювання ситуації на Донбасі повинно бути припинення вогню.

"На жаль, з моменту мого першого візиту в січні в Україні мало що змінилося з обох сторін лінії зіткнення", – сказав Лайчак.

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