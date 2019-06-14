ОБСЄ озвучила кроки для врегулювання конфлікту на Донбасі

Першим кроком до врегулювання ситуації на Донбасі повинно бути припинення вогню.

Про це наголосив Голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі Мирослав Лайчак під час брифінгу із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Києві, передає телеканал новин "24".

"Серед заходів – ремонтні роботи в Станиці Луганській, захист об'єктів цивільної інфраструктури, проведення розмінування в гуманітарних цілях, відкриття додаткових пунктів в'їзду-виїзду, обмін утримуваними особами, відновлення пасажирського сполучення через лінію дотику", – розповів Лайчак.

Він наголосив, що першим кроком до врегулювання ситуації на Донбасі повинно бути припинення вогню.

"На жаль, з моменту мого першого візиту в січні в Україні мало що змінилося з обох сторін лінії зіткнення", – сказав Лайчак.