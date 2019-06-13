ОБСЄ підтримує ініціативи Кучми в Мінську – Лайчак

ОБСЄ вітає відновлення робочої атмосфери на останньому засіданні ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі і підтримує озвучені представником України Леонідом Кучмою ініціативи.

Про це заявив міністр закордонних і європейських справ Мирослав Лайчак на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вітаємо ту робочу атмосферу, яка відновилася у Тристоронній контактній групі, і також вітаємо чотири ініціативи, які були озвучені другим президентом Кучмою. Вони мають потенціал, який може змінити всю риторику конфлікту, і ми сподіваємося, що всі гравці на цій арені підтримають ці ініціативи», - сказав Лайчак.

Він зазначив, що мета його візиту в Україну - якимось чином надихнути нове керівництво країни спільно подумати, як можна полегшити гуманітарну ситуацію на Донбасі в інтересах народу України.

«Звичайно, важливою передумовою досягнення позитивних зрушень є гарантований та постійний режим припинення вогню», - наголосив голова ОБСЄ.