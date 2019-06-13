Кучма обговорив з представником ООН виконання "Мінська"

Представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Леонід Кучма наголосив на першочерговості виконання безпекового блоку Мінських домовленостей.

Про це йшлося під час його зустрічі з координатором системи ООН та координатором з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані, повідомила у Facebook прес-секретарка фонду Леоніда Кучми “Україна” Дарка Оліфер.

“Під час бесіди Кучма наголосив на першочерговості виконання безпекового блоку домовленостей – насамперед, це повноцінне припинення вогню, виведення російських збройних формувань і техніки. Зокрема, відзначено позитивні зрушення у розблокування процесу звільнення утримуваних осіб, що є першочерговим гуманітарним завданням ТКГ”, - написала Оліфер.

За її словами, окрему увагу приділено проблемі пошуку зниклих безвісти.

“Кучма поінформував щодо активізації роботи уряду України у вирішенні соціально-економічних проблем Донбасу. Він окремо підкреслив: всі кроки з імплементації Мінських домовленостей мають відбуватися лише на засадах взаємності”, - зазначила Оліфер.

У розмові було також обговорено перебіг виконання Мінських угод, які 17 лютого 2015 року були схвалені Радою Безпеки ООН.

Лубрані запевнила, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутіеріш уважно стежить за цим питанням, і він щиро прагне, аби у справі виконання Мінських угод з’явилась нова динаміка.

“Українська сторона висловила вдячність Організації Об’єднаних Націй за систематичну увагу до України, адже роль ООН є особливо важливою в умовах порушення системи міжнародної безпеки. Кучма наголосив, що вкрай важливо, аби голос ООН з українського питання чули в усьому світі. Він висловив сподівання, що цей голос буде сильним, а позиція та оцінка подій представників ООН об’єктивною”, - йдеться у пості.

Учасники зустрічі також домовилися щодо продовження контактів на постійній основі.

Фото: Дарка Оліфер, Facebook