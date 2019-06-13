Голова ОБСЄ вже зустрівся із Сайдіком та Кучмою - чекає зустрічі з новим керівництвом

Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак прибув з візитом до України.

Про це повідомляється на сторінці Лайчака у Twitter.

"Щойно приземлився в Україні в рамках мого другого візиту протягом року в якості Діючого голови ОБСЄ! В очікуванні проведення переговорів з новим керівництвом України з приводу того, як поєднати наші зусилля заради народу України", - йдеться у повідомленні.

Лайчак також опублікував спільне фото зі спецпредставником ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіном Сайдіком.

В іншому повідомленні чинний голова ОБСЄ повідомив про проведену зустріч з Леонідом Кучмою: "Привітав колишнього президента України Леоніда Кучму з призначенням представляти Україну в Тристоронній контактній групі та побажав йому успіху в його зусиллях".

Крім того, Лайчак провів зустріч із представниками українського громадянського суспільства.

"Ми не можемо зробити зміни в Україні за одну ніч. Але всі наші зусилля в рамках ОБСЄ нічого не будуть варті, якщо ми не вступимо в контакт та не взаємодіятимемо з представниками громадянського суспільства. Зараз як ніколи Україна потребує активного громадянського суспільства з досвідом та ідеями", - заявив він.