Гербст розповів, як сприймати слова Путіна про "домовленості" з Обамою щодо України

Вислів Путіна про нібито "невиконані домовленості" з боку президента Обами щодо України в 2014 році не піддається аналізу, бо жодна конкретика так і не була названа.

Водночас, така риторика Кремля не має сенсу, оскільки Росія тоді вчинила пряму агресію, а США почали карати її санкціями й підтримувати Україну. Таку оцінку висловив у коментарі Укрінформу експосол США в Києві, нині директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст.

"Це важко коментувати, оскільки Путін не каже, що обіцяв Обама",- зазначив колишній дипломат на прохання оцінити, як сприймати тези російського президента про начебто "домовленості" з Обамою, і чому раптом Путін почав говорити про це саме зараз.

Водночас, Гербст звернув увагу, що на початку 2014 року Сполучені Штати попереджали Москву про наслідки за її агресію, але оскільки це не подіяло, почали запроваджувати тиск на Росію.

"Що ми знаємо точно, це те, що Росія захопила і "анексувала" Крим та розв'язала незадекларовану війну на Донбасі. Обама неодноразово пропонував Путіну відійти від цієї агресивної політики, а потім вжив заходів у відповідь на цю агресією – санкціями, усуненням Росії з "Великої вісімки", а також військовою підтримкою України", - підкреслив експерт.

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Водночас, він підкреслив, що підтримка України зброєю могла би бути й більшою.

Як повідомляв Укрінформ, американський режисер Олівер Стоун взяв чергове інтерв'ю у президента РФ Володимира Путіна до своєї нової стрічки "В боротьбі за Україну".

Російський президент у цьому інтерв'ю сказав, що в 2014 році мав телефонну розмову з Бараком Обамою, коли відбувалися події, що призвели до анексії Криму і російської агресії на Донбасі. "Можу сказати, що наші домовленості, досягнуті в цій телефонній розмові, з американського боку не були виконані… Я би цим обмежився, не став би вдаватися в деталі", - заявив Путін.

Цю ситуацію також прокоментував колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

Він назвав "неправдою" слова російського лідера та підкреслив, що докладно розкрив цю тему в окремій книзі на 500 сторінок із тисячами посилань.