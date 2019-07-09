США роблять недостатньо для України: експерти закликають посилити тиск на РФ

США та країни Заходу роблять недостатньо для того, щоби забезпечити підтримку України як на фронті її боротьби з російською агресією, так і в плані реформ, яких прагне український народ.

Про це йдеться в публікації ексдиректора ЦРУ й командувача Центрального командування США Девіда Петреуса та посла США в Україні (2003-2006 рр.) Джона Гербста на сторінках The Hill.

"Понад рік тому Москва запровадила інспекції суден в Азовському морі, щоб підірвати морські торговельні поставки до підконтрольної Україні частині Донбасу. Як наслідок, торгівля в морських портах Азовського моря скоротилася щонайменше на 30%. Захід досі недостатньо реагував на ці інспекції, а санкції США за беззаконний напад Москви на українські військово-морські судна в листопаді минулого року були запізнілими й слабкими", - наголошується в спільній публікації.

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При цьому експерти підкреслили, що правильний сигнал Кремлю могли би створити санкції США проти великих російських банків, таких як банк "Газпром Банк" чи "Внешэкономбанк".

Ще одним виміром підтримки України в її протистоянні РФ є надання зброї.

"Президент Дональд Трамп був правий, коли поставив Україні протитанкові ракети "Джавелін" у 2017 році, але Україні треба дозволити придбання більшої кількості та застосування їх на позиціях, якщо це необхідно", - наголосили експерти.

Крім того, підкреслюється в статті, Україні необхідні додаткові системи антиартилерійських радарів для зменшення кількості жертв від російських артобстрілів, берегові радари, швидкісні катери Mark V і протикорабельні ракети "Гарпун" для захисту від агресії РФ в Азовському і Чорному морях. Інші потреби українського війська включають також краще обладнання зв'язку, окуляри нічного бачення й багато іншого обладнання індивідуального призначення.

"Захід повинен також посилити підтримку Зеленського і його команди. Це означає, що МВФ, Європейський банк реконструкції та розвитку, США та ЄС повинні продовжувати надавати Україні фінансування з низькими відсотками під умови запровадження необхідних кроків щодо реформ", - зазначається в публікації.

Останні президентські вибори, потужне бажання народу досягти успіху у своїй країні, а також рішучість українських військових на Донбасі "демонструють, наскільки Україна заслуговує на постійну підтримку США та свободолюбних народів в усьому світі", підкреслили впливові американські експерти.