Експерт США назвав прямі закупівлі зброї в Пентагону подарунком Трампа українцям

Початок прямих закупівель Україною американської зброї у Пентагону є важливим і давно необхідним рішенням, яке відповідає довгостроковому типу взаємодії, однак Україні треба докласти зусиль, аби використати можливості сповна.

Про це заявив президент американської неурядової дослідницької організації Jamestown Foundation Глен Говард у вівторок в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу.

"(Прямі закупівлі - ред.) надзвичайно важливе, давно перезріле рішення. Дії України щодо закупівель нелетального озброєння почалися ще за часів адміністрації Обами, але нині дуже важливо, що закупівлі зброї переходять з площини взаємодії з Державним департаментом США до прямих стосунків з Пентагоном, який є більш відповідною інституцією для такого типу довгострокових стосунків”, - заявив Говард.

Експерт назвав рішення “подарунком президента США Дональда Трампа українському народу для захисту”, і додав, що дозвіл з боку США напряму закуповувати зброю у Пентагону це “серйозна подія”, але Україні потрібно докласти зусиль, аби використати потенціал цього співробітництва сповна.

“Я сподіваюся, що новий президент України матиме хороших радників та дослухатиметься до фахівців (радників з західною освітою, у тому числі, військовою), бо інакше, що б Америка не давала Україні, це не буде використане сповна”, - наголосив Говард.

Президент Jamestown Foundation переконаний, що оскільки оборонний бюджет України досить обмежений, їй варто дуже відповідально підійти до вибору, які саме типи озброєнь мають пріоритетне стратегічне значення. Він пояснив, що поки не має інформації щодо конкретних зразків озброєння, які закуповуватимуться, але може передбачити, які з них були би пріоритетними, виходячи з попереднього військово-технічного співробітництва України та США.

“Уже були доставлені протитанкові системи Javelin (які зберігаються у бункерах десь на Західній Україні) та 2 патрульних катери класу “Айленд”, які нині знаходяться у Балтиморі. Вони відправляться до України десь наприкінці літа… Я припускаю, що надалі пріоритетом є протиповітряні системи, наприклад, ракети Stinger”, - зазначив він.

Наступним пріоритетом Говард назвав розвиток Повітряних сил Збройних сил України, можливу закупівлю нових літаків та розвиток системи протикорабельної оборони ВМС України, зокрема, для захисту Одеси.

“В Одеси нині немає суттєвого захисту від можливого російського вторгнення з моря, і серйозним кроком для оборони цієї ділянки могло би бути розміщення американських систем Harpoon, замість просто покладання сподівань на американські військові кораблі, які ротуються у Чорному Морі”, - зауважив Говард і додав, що послідовно критикує український уряд за недостатню увагу до військово-морських сил і виступає проти дороговартісних проектів типу українського протикорабельного комплексу “Нептун” у той час, коли можна швидко купити готові американські системи протикорабельної оборони.

“Українська військова стратегія розбудови Збройних сил донедавна в основному надавала пріоритет сухопутному компоненту, нівелюючи морську та повітряну складові”, - зауважив він.

Іншою проблемою, яку Україні потрібно вирішити, якщо вона хоче створити новітню армію, експерт назвав низьке знання англійської мови серед військових, адже для управління новітньою західною зброєю потрібні насамперед навички та освіта. Говард висловив здивування тим, що за роки незалежності Україна не відправила жодного офіцера ВМС на навчання до, наприклад, американської академії військово-морських сил в Аннаполісі, чи високопоставлених офіцерів міністерства оборони до військової академії у West Point.